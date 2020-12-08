Стихия не унимается: появились новые фото и видео шторма на Азовском море

В районе Азовского моря уже почти неделю не прекращает дуть сильный восточный ветер. Порывы достигают 25-30 м/с, а волны поднимаются до 2 метров, накрывая берег.

Отмечается, что в Кирилловке разбушевавшееся море затопило пляжи и прибережные постройки.

Так, в результате разбушевавшейся непогоды десятки баз отдыха и частных домов, расположенных на Федотовой косе, затоплены. Дорога, которая ведет на остров Бирючий, также стоит в воде.

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По камерам видеонаблюдения заметно, что шторм пока не собирается утихать.

Лиман на Федотовой косе

Кирилловка, пляж "Прибой"

Спасатели предупреждают, что штормовая погода сохранится и завтра, 9 декабря. Ожидаются порывы ветра до 25-28 м/с. Высота волн будет достигать 1,5-2 метров.