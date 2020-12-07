Ветер сбивает с ног: очевидцы рассказали, как шторм в Азовском море захватывает Кирилловку

Третий день территории Запорожской области и в акватории Азовского моря дует восточный ветер силой до 15-20 м/с, высота волн на море достигает полутора метров. Штормовые порывы нагоняют воду на берег Федотовой косы (курортный поселок Кирилловка в Запорожской области), где расположены многочисленные базы отдыха.

Затоплен также узкий перешеек, ведущий к острову Бирючий, где находится Азово-Сивашский национальный парк и расположена одна из резиденций президента Украины.

Как стало известно “Телеграфу”, подобные шторма случаются здесь 4-5 раз в год и особенно поздней осенью. В таких случаях на помощь отрезанным от цивилизации немногочисленным местным жителям и охранникам баз отдыха приходят сотрудники коммунальных служб и спасатели.

«Ветер сбивает с ног, но воды пока не много. Пока что ситуация не критичная» - говорят очевидцы в разговоре с изданием.

Впрочем, прогноз на 8 и 9 декабря улучшения погоды не обещает, наоборот, порывы ветра будут достигать до 25-28 м/с, а значит, все еще может измениться. Больше фото и видео последствий шторма смотрите здесь.

Автор: Ирина Левченко