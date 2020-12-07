Море затопило все пляжи в Кирилловке и путь к "даче Зеленского" (видео)

У берегов Азовского моря в Кирилловке (Запорожская область) разбушевался сильный шторм, который затопил дорогу на остров Бирючий, где находится государственная резиденция президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующие видео опубликованы в Instagram.

На кадрах видно, как волны бьются оберег. Причем, пляжи выглядят заброшенными и пустынными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Отдых на море, Кирилловка (@aqualife_kirillovka)

Еще на одном видео видно, как волны подкатывают прямо к самому фундаменту построек, расположенных на берегу моря.

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"С такой застройкой прямо на берегу у воды они на что-то еще надеяться", "Вода хату забрала", "Люди, которые снимают эти видео, круглогодично там живут на базах что ли?" – комментируют видео в сети.

Напомним, президентская резиденция на Бирючем острове находится в конце Федотовой косы, в Кирилловке, хотя территориально считается уже Херсонской областью и относится к Геническому району. Эта резиденция появилась на Бирючем еще во времена генсека Никиты Хрущева, который наведывался туда лишь раз. Его дача состояла из основного здания, отдельной столовой и комплекса зданий для персонала. Существовал даже отдельный ледник для хранения продуктов. Впоследствии часть зданий сгорела во время пожара.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кирилловке Запорожской области сняли на видео одновременно два смерча.