Дороги на Бирючий остров просто нет: появились новые видео шторма на Азовском море

В Азовском море разбушевался шторм неподалеку от популярной базы отдыха Крилловка. В частности водой затопило дорогу на остров Бирючий, где расположена резиденция президента Украины Владимира Зеленского.

Новые фото и видео появились в сети.

"Дорога на Бирючий. Ее нет. Стихия, шторм", - написал в Фейсбук Сергей Шубин.

Также он сообщил, что стихия затронула и Федотову косу.

В конце Федотовой косы на Бирючем находится президентская резиденция, ее построили там еще во времена Никиты Хрущева.

Его дача состояла из основного здания, столовой и нескольких зданий для персонала. Позже часть зданий была уничтожена пожаром.

Как сообщалось ранее, синоптики предупреждают, что сильные ветра стоит ожидать в Украине и 8 декабря.