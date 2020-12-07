Дороги на Бирючий остров просто нет: появились новые видео шторма на Азовском море

В Азовском море разбушевался шторм неподалеку от популярной базы отдыха Крилловка. В частности водой затопило дорогу на остров Бирючий, где расположена резиденция президента Украины Владимира Зеленского.
Новые фото и видео появились в сети.
"Дорога на Бирючий. Ее нет. Стихия, шторм", - написал в Фейсбук Сергей Шубин.
Также он сообщил, что стихия затронула и Федотову косу.
В конце Федотовой косы на Бирючем находится президентская резиденция, ее построили там еще во времена Никиты Хрущева.
Его дача состояла из основного здания, столовой и нескольких зданий для персонала. Позже часть зданий была уничтожена пожаром.
Как сообщалось ранее, синоптики предупреждают, что сильные ветра стоит ожидать в Украине и 8 декабря.