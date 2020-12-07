Штормовой ветер и морозы не отступят: синоптик огорчила прогнозом на 8 декабря

На вторник, 8 декабря, в Украине прогнозируют сухую погоду, но на юго-западе и в западных областях возможны осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Во вторник стоит ожидать сильный, порывистый ветер, вплоть до штормовых порывов.

В ночь на 8 декабря ожидается до -5-11 градусов, на востоке -7-14 градусов, на западе 0-5 мороза, на юге -2-8 градусов, на юге Одесской области около нуля.

В то же время днем температура воздуха будет от +1 до +5 градусов, на западе и юге от -2 до +2 градусов, в Крыму и на Закарпатье от +4 до +8 градусов.

В столице 8 декабря солнца будет меньше, ожидается облачная погода с высокой влажностью, днем возможен небольшой снег.

Читайте также в материале "Телеграфа": В какие дни в связи с новогодними праздниками украинцев ожидают выходные.