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Как выглядела резиденция Зеленского на Бирючем острове до того, как ее затопило (фото)

Как выглядела резиденция Зеленского на Бирючем острове до того, как ее затопило (фото)
22:06 Сегодня Телеграф Фото: depo.ua

В Запорожской области бушует сильный шторм, водой залило улицы популяроного украинского курорта Крилловки, а также под воду ушла дорога на Бирючий остров .  

Хотя территориально Бирючий остров относится к Николаевской области, попасть на него по земле можно лишь с Запорожской - через Кирилловку. 

Благодаря своему ландшафту, место облюбовал генсек СССР Никита Хрущев, который распорядился построить здесь свою дачу. Впрочем в эту резиденцию он наведался лишь однажды. 

Его дача состояла с главного здания, отдельного здания столовой и нескольких домов для персонала. 

Там даже был свой ледник для хранения продуктов. 

Впрочем, часть зданий позже была уничтожена пожаром. 

В конце 90-х годов к даче Хрущева добавилось еще одно здание - президентская резиденция с деревянной баней. На пляже был установлен пост охраны. После этого доступ на остров для туристов запретили. 

В 2015 году остров вновь открыли для туристов:

7 декабря дорога на Бирючий остров выглядела так: 

Как сообщалось ранее, сильные шторма случаются здесь 4-5 раз в год и особенно поздней осенью.

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Все по теме:

Шторм, Запорожская область, Остров Бирючий.

Автор:

Телеграф
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