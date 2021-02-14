Землетрясение в Японии: на АЭС Фукусима-2 произошла авария

Землетрясение в Японии 13 февраля стало причиной утечки из атомной электростанции Фукусима радиоактивной воды.

Об этом сообщает местное издание Yomiuri.

Комиссия по ядерному урегулированию вывела из-за этого из эксплуатации часть энергоблоков АЭС Фукусима-2, расположенной в одноименной префектуре.

На Фукусима-1 вода также вылилась из резервуара для хранения отработанного ядерного топлива, однако там она не вышла за его дамбу.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой в 7,1 балла по шкале Рихтера произошло 13 февраля у берегов Японии. Наиболее сильные толчки ощущались в префектурах Фукусима и Мияги.

Вследствие стихийного бедствия пострадало более 120 человек. Вместе с тем почти миллион домохозяйств остались без электричества.

Сообщений о погибших не поступало.