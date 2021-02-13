Скачать
Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 13 февраля: Зеленский улетел в ОАЭ, журналистам каналов Медведчука запретили работать в Раде, завершение работы миссии МВФ в Украине
Итоги дня 13 февраля: Зеленский улетел в ОАЭ, журналистам каналов Медведчука запретили работать в Раде, завершение работы миссии МВФ в Украине
Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход
Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход
В ВОЗ указали на попытки Китая утаить правду о первых случаях COVID-19
В ВОЗ указали на попытки Китая утаить правду о первых случаях COVID-19
Красивый гол Буяльского и дубль Беседина: "Динамо" победило "Олимпик" (видео)
Красивый гол Буяльского и дубль Беседина: "Динамо" победило "Олимпик" (видео)

Блэкаут и полсотни пострадавших: новые видео землетрясения в районе Фукусимы

Блэкаут и полсотни пострадавших: новые видео землетрясения в районе Фукусимы
Обновлено 21:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Землетрясение магнитудой в 7,3 бала, всколыхнувшее побережье Японии, оставило после себя по меньшей мере 50 человек раненными и около миллиона домов без света. 

Как сообщает The Japantimes, подземные толчки вывели из строя несколько электростанций.  

Основной "удар" принял на себя регион Тохоку, а именно префектуры Мияги и Фукусима. Оттуда поступили первые сообщения о пострадавших, однако до сих пор неясно есть ли среди них серьезно травмированные. 

Представитель правительства во время пресс-конференции сообщил, что, из-за неполадок на нескольких электростанциях, по меньшей мере 950 тысяч домов остались без электроэнергии. 

Ожидается, что электричество вернут в ночь на воскресенье, хотя для исправления неполадок в регионе Тохоку придется потратить больше времени. 

Метеорологи впрочем предупреждают, что ощутимые повторные толчки могут произойти в течение следующей недели. 

Из-за землетрясения было приостановлено движение скоростных поездов в ряде регионов. Также известно, что в префектуре Фукусима оползень накрыл участок скоростной автомагистрали. 

Как сообщалось ранее, в Ереване произошло землетрясение магнитудой в 4,7 балла по шкале Рихтера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 238

Все по теме:

Япония, Землетрясение, Стихийное бедствие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аппетиты растут: Кравчук объяснил, чего Россия добивается обострением на Донбассе
02 Таксист отравил пассажира и бросил умирать на морозе: подробности истории
03 У Зеленского намекнули, зачем президент собирает полусекретное заседание СНБО
04 Россия готовит удар по ключевой авиабазе НАТО в Европе: что об этом известно
05 Не осталось ни капли воды: в Крыму пересохла река (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)
В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)
Миссия МВФ в Украине завершилась безрезультатно: причины и последствия
Миссия МВФ в Украине завершилась безрезультатно: причины и последствия
Украину будут делить на карантинные зоны по-новому: Ляшко раскрыл детали
Украину будут делить на карантинные зоны по-новому: Ляшко раскрыл детали
&quot;Это жесть&quot;: счастливая Ксения Мишина нарвалась на хейтеров из-за фото в купальнике
"Это жесть": счастливая Ксения Мишина нарвалась на хейтеров из-за фото в купальнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь