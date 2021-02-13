Блэкаут и полсотни пострадавших: новые видео землетрясения в районе Фукусимы

Землетрясение магнитудой в 7,3 бала, всколыхнувшее побережье Японии, оставило после себя по меньшей мере 50 человек раненными и около миллиона домов без света.

Как сообщает The Japantimes, подземные толчки вывели из строя несколько электростанций.

Основной "удар" принял на себя регион Тохоку, а именно префектуры Мияги и Фукусима. Оттуда поступили первые сообщения о пострадавших, однако до сих пор неясно есть ли среди них серьезно травмированные.

Представитель правительства во время пресс-конференции сообщил, что, из-за неполадок на нескольких электростанциях, по меньшей мере 950 тысяч домов остались без электроэнергии.

Ожидается, что электричество вернут в ночь на воскресенье, хотя для исправления неполадок в регионе Тохоку придется потратить больше времени.

Метеорологи впрочем предупреждают, что ощутимые повторные толчки могут произойти в течение следующей недели.

Из-за землетрясения было приостановлено движение скоростных поездов в ряде регионов. Также известно, что в префектуре Фукусима оползень накрыл участок скоростной автомагистрали.

Как сообщалось ранее, в Ереване произошло землетрясение магнитудой в 4,7 балла по шкале Рихтера.