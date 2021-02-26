В Индии разгорелся скандал вокруг испытаний вакцины от коронавируса

Город Бхопал в центральной Индии оказался в эпицентре крупного скандала, связанного с вакцинацией населения от Covid-19. Под видом прививок от коронавируса на местных жителях тестировали новый препарат.

В город приехал фургон, в котором местным жителям предлагали привиться от коронавиурса и получить за это 750 рупий (около $10). Для индийцев предложение вакцинироваться и получить за это деньги было "слишком заманчивым", поэтому многие не смогли устоять, сообщает CNN.

И только спустя несколько дней, благодаря местным активистам, люди узнали, что на самом деле они участвовали в тестировании одной из вакцин отечественного производства. Причем, сам препарат получила лишь половина испытуемых, другим ввели плацебо.

Правда, сами некоторые индийцы утверждают что, возможно, их предупреждали в чем они будут участвовать. Однако, люди не смогли этого понять . По словам одной женщины: "Я пошла туда из-за жадности, все-таки 750 рупий – все равно мы привыкли умирать... и моя жизнь не имеет значения".

Напомним, у семи украинцев, привитых от коронавируса индийской вакциной, возникли осложнения после начала вакцинации.