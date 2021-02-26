Скачать
Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Аудиозаписью переговоров Медведчука и Суркова заинтересовались в СБУ
Аудиозаписью переговоров Медведчука и Суркова заинтересовались в СБУ
Байден выступил с обещанием насчет противостояния Украины с Россией
Байден выступил с обещанием насчет противостояния Украины с Россией
Четверть Крыма за "дворец": как Путин отблагодарил Ротенберга
Четверть Крыма за "дворец": как Путин отблагодарил Ротенберга
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй

В Индии разгорелся скандал вокруг испытаний вакцины от коронавируса

В Индии разгорелся скандал вокруг испытаний вакцины от коронавируса
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф

Город Бхопал в центральной Индии оказался в эпицентре крупного скандала, связанного с вакцинацией населения от Covid-19. Под видом прививок от коронавируса на местных жителях тестировали новый препарат.

В город приехал фургон, в котором местным жителям предлагали привиться от коронавиурса и получить за это 750 рупий (около $10). Для индийцев предложение вакцинироваться и получить за это деньги было "слишком заманчивым", поэтому многие не смогли устоять, сообщает CNN.

И только спустя несколько дней, благодаря местным активистам, люди узнали, что на самом деле они участвовали  в тестировании одной из вакцин отечественного производства. Причем, сам препарат получила лишь половина испытуемых, другим ввели плацебо.              

Правда, сами некоторые индийцы утверждают что, возможно, их предупреждали в чем они будут участвовать. Однако, люди не смогли этого понять . По словам одной женщины: "Я пошла туда из-за жадности, все-таки 750 рупий – все равно мы привыкли умирать... и моя жизнь не имеет значения".

Напомним, у семи украинцев, привитых от коронавируса индийской вакциной, возникли осложнения после начала вакцинации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 203

Все по теме:

Индия, Скандал, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
02 В Подмосковье фотограф развратил девочку на съемке: "Когда-нибудь это все равно бы случилось"
03 Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении
04 Стало известно о первых осложнениях после прививки от COVID-19 в Украине: подробности
05 Медведчук: Власть рассчитывала, что после введения санкций я начну решать личные проблемы, игнорируя катастрофическую ситуацию в стране, но ошиблась
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лекарства от артрита могут помочь в лечении COVID-19: подробности исследования
Лекарства от артрита могут помочь в лечении COVID-19: подробности исследования
Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах &quot;красной&quot; зоны (видео)
Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах "красной" зоны (видео)
Крупная европейская страховая компания отказалась от участия в строительстве газопровода Путина
Крупная европейская страховая компания отказалась от участия в строительстве газопровода Путина
&quot;У них все просто&quot;: Олег Винник рассказал, как голышом общался с министром иностранных дел Германии
"У них все просто": Олег Винник рассказал, как голышом общался с министром иностранных дел Германии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь