Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме: число жертв по меньшей мере удвоилось (фото, видео)

Власти Мьянмы решили двигаться путем Януковича и дали команду полиции открыть огонь по протестующим. Число погибших уже колеблется от 9 до 20 человек.

Огонь по демонстрантам был открыт в Янгоне, Мандалае и Давее. На акциях протестах убито как минимум 9 человек, но в социальных сетях есть информация, что таких случаев может быть свыше 20. Кроме того, Более 10 активистов получили огнестрельные ранения, сообщает BBC.

Идет информация о более чем 850 арестованных участниках протеста.

Демонстранты решительны и настроены обороняться. "Если они будут давить нас, мы восстанем. Если они нападут на нас, мы будем защищаться. Мы никогда не преклоним колен перед военными ботинками", — заявил журналистам участник протестов Ньян Вин Шеин.

Отметим, что акции гражданского неповиновения в Мьянме продолжаются уже месяц, с тех пор как военные сорвали первую сессию нового парламента.

Напомним, в Мьянме военные пошли на эскалацию конфликта с протестующими. На улицы столицы других городах введены танки.