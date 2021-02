В столицу Мьянмы ввели танки, военные начали стрелять по протестующим (видео)

В Мьянме военные пошли на эскалацию конфликта с протестующими. На улицы столицы других городах введены танки.

На первых порах армия не вмешивалась в протесты, предоставив это дело полиции. Однако, после отключения в стране Интернета, правоохранители стали применять против недовольных боевые патроны, появились первые жертвы. И тогда на улицы Янгона были замечены танки.

К вечеру воскресенья, 14 февраля, бронетехника появилась на улицах и других крупных городов, а с утра понедельника в Янгон пригнали дополнительную спецтехнику и четыре водомета, сообщает https://www.aljazeera.com/news/2021/2/14/myanmar-military-deploys-armored-vehicles-to-disperse-protesters.

Tanks and trucks full of armed soldiers seen in the city of Yangon. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/FSCtsrbF91

В ответ, несогласные жители Мьянмы перешли от уличных протестов к забастовкам. По всей стране не работают заводы, фабрики, госпредприятия, частично парализована работа отдельных участков железнодорожных путей.

A soldier says “arrest everyone filming”, armed soldiers approach, and the live broadcast is cut off. Footage by 74 Media shows the moments before several journalists were arrested tonight covering a violent crackdown on protests in Kachin state.#WhatIsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/8YdBI69sAi

— Poppy McPherson (@poppymcp) February 14, 2021