Военный переворот в Мьянме обернулся массовыми протестами и отключением Интернета

Ситуация в Мьянме после военного переворота развивается с бешеной скоростью. Новое руководство страны отключило в стране интернет, отреагировав на крупнейший митинг против смены власти в государстве.

В субботу, 6 февраля, тысячи протестующих, включая фабричных рабочих и студентов, требовали освободить людей, задержанных армией. Толпа демонстрантов прошла по улицам крупнейшего города страны Янгона. Они скандировали "Военный диктатор, проиграй, проиграй!. Демократия, победи, победи!". Полиция же заблокировала основные дороги, ведущие в центр города. При этом протестующие дарили полицейским розы и бутылки с питьевой водой, призывая поддержать демонстрацию, - сообщает BBC.

Военные пока избегают прямого контакта с протестующими.

По словам группы мониторинга NetBlocks Internet Observatory, сейчас в стране практически полностью отсутствует Интернет. Уровень подключения упал до 16% от обычного.

Напомним, учительница из Мьянмы записала видеоурок на фоне начала военного переворота и стала звездой сети.