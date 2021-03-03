Японский миллиардер ищет попутчиков для полета к Луне: как попасть в его команду

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава, который будет одним из первых космических туристов от SpaceX, сообщил о сборе команды из 8 человек для полета к Луне. Команда будет состоять максимум из 12 участников.
Об этом сообщили в Телеграм-канале 360 ТВ.
Так, чтобы попасть в список претендентов, нужно объяснить, как полет к Луне, поможет вам сделать что-то значительное для человечества, а также необходимо хотеть работать в команде. Сам полет запланирован на 2023 год.
Ранее Маэдзава хотел запустить телешоу, в котором искал бы себе среди женщин пару для путешествия к спутнику, однако потом передумал.
月旅行の目的やクルー8名募集の応募条件などについて動画で話してます。 #dearMoon— 前澤友作┃月旅行に8名ご招待 (@yousuck2020) March 2, 2021
↓本編はこちらhttps://t.co/fuwU4VzzeC pic.twitter.com/BYvXJJvzY6
Юсаку Маэдзава - японский миллиардер, предприниматель, а также коллекционер произведений искусства. Он основал компанию Start Today и запустил магазин модной одежды Zozotown, который стал крупнейшим в Японии. По оценке Forbes на 2017 год, собственный капитал Маэдзавы оценивают в размере $ 3,6 миллиарда, он один из самых богатых людей в Японии.
Стоит напомнить, что ранее, 28 февраля SpaceX пришлось отменить запуск ракеты Falcon 9.