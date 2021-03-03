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Японский миллиардер ищет попутчиков для полета к Луне: как попасть в его команду

Японский миллиардер ищет попутчиков для полета к Луне: как попасть в его команду
23:29 Ср, 3 Март 2021 Телеграф Фото: youtube

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава, который будет одним из первых космических туристов от SpaceX, сообщил о сборе команды из 8 человек для полета к Луне. Команда будет состоять максимум из 12 участников.

Об этом сообщили в Телеграм-канале 360 ТВ.

Так, чтобы попасть в список претендентов, нужно объяснить, как полет к Луне, поможет вам сделать что-то значительное для человечества, а также необходимо хотеть работать в команде. Сам полет запланирован на 2023 год. 

Ранее Маэдзава хотел запустить телешоу, в котором искал бы себе среди женщин пару для путешествия к спутнику, однако потом передумал.

Юсаку Маэдзава - японский миллиардер, предприниматель, а также коллекционер произведений искусства. Он основал компанию Start Today и запустил магазин модной одежды Zozotown, который стал крупнейшим в Японии. По оценке Forbes на 2017 год, собственный капитал Маэдзавы оценивают в размере $ 3,6 миллиарда, он один из самых богатых людей в Японии.

Стоит напомнить, что ранее, 28 февраля SpaceX пришлось отменить запуск ракеты Falcon 9.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Япония, Луна, Космос.
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