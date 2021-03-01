Компания Илона Маска отменила запуск 60 спутников за полторы минуты до старта

28 февраля вечером, во время запуска ракеты-носителя Falcon 9, за полторы минуты был прерван запуск космического аппарата.

Об этом сообщили в Твиттере SpaceX.

Согласно предоставленным данным, планировалось запустить на орбиту 60 интернет-спутников компании Starlink, но за 90 секунд до старта запуск был прерван.

Ракета должна была стартовать с пусковой площадки 39А космического Центра NASA имени Кеннеди во Флориде.

По словам руководителя производств SpaceX Энди Трана, следующая возможность запуска планируется 1 марта.

Стоит отметить, что это не первая задержка для данной миссии Starlink. Первоначально вылет планировался еще в феврале, но он был перенесен из-за проблем с оборудованием и неблагоприятной погоды.

Стоит напомнить, что 28 февраля индийская организация космических исследований запустила 19 спутников на земную орбиту.