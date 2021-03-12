Турция меняет правила въезда в страну из-за коронавируса: что важно знать туристам

С понедельника, 15 марта, в связи с обострением ситуации с коронавирусом, въезжая на отдых в Турцию, туристы помимо отрицательного теста на COVID-19, перед приездом в страну должны будут заполнить обязательную электронную анкету.

Бланк следует заполнить на официальном сайте Министерства здравоохранения Турции в течение 72 часов перед поездкой, передает ВВС.

При этом заполнять бумажную форму во время прилета больше не надо. В анкете будут указаны общие контактные и паспортные данные, ожидаемые даты въезда и тому подобное. Эта информация, по данным турецкого правительства, нужна, "чтобы защитить ваше здоровье и здоровье ваших близких во время пандемии".

"Если вы не заполнили форму или сообщили ложную информацию о вас, к вам могут применить юридические и административные санкции. Более того, вам могут не разрешить въезд в Турцию", - предупреждают в Минздраве.

После заполнения форму надо будет распечатать или скачать на электронное устройство и показать ее во время посадки в самолет вместе с отрицательным ПЦР-тестом на английском языке.

Отметим, с 28 декабря Турция выдвинула украинским туристам важное требование - наличие отрицательного ПЦР-теста перед въездом в страну, который следует сделать в течение 72 часов до вылета. Недавно это требование продлили до 26 мая.

Как сообщал "Телеграф", ранее Турция ввела комендантский час в выходные дни на всей территории страны. Однако, туристов это постановление не касалось.