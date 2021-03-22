На спортивном турнире в Индии обрушилась трибуна со зрителями: момент попал на видео

В индийском городе Сурьяпет (штат Телингана), во время открытия 47-го национального юношеского турнира по популярной в регионе игре каббади, трибуна стадиона не выдержала веса всех желающих и обрушилась.

Как сообщает India TV News, в результате происшествия более сотни человек получили ранения.

Большинство из них отправили в местную больницу, однако двоих серьезно раненных экстренно отправили в столицу штата Хайдарабад. Данных о возможных погибших не поступало.

На кадрах ниже заметно, как трибуна рушится, а люди падают друг на друга.

Вместимость стадиона составляет 15 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, туристический вертолет, на борту которого находилось четыре человека, потерпел крушение в море в китайской провинции Фуцзянь.