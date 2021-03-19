В Китае разбился вертолет с туристами: момент падения попал на видео

Туристический вертолет, на борту которого находились четыре человека, упал в море около города Сямэнь, находящегося в китайской провинции Фуцзянь.

Об этом 19 марта сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местных спасателей.

При этом указывается, что в настоящее время информация о пострадавших и погибших в результате крушения винтокрылой машины уточняется. В тоже время по предварительным данным, три человека погибли, еще одного ищут.

Также отмечается, что речь идет о модели Robinson 44/66.

Как сообщал "Телеграф", на востоке Турции днем 4 марта произошла трагедия с военным вертолетом судно потерпело крушение. На его борту было по меньшей мере 13 человек.

Также в России парашютист чудом выжил, совершая прыжок с вертолета. Мужчина зацепился за хвост вертушки и в таком виде висел до посадки транспортного средства.