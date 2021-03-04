В Турции разбился вертолет с военными: видео с места трагедии

На востоке Турции днем 4 марта произошла трагедия с военным вертолетом судно потерпело крушение. На его борту было по меньшей мере 13 человек.

Об этом сообщило Министерство обороны республики на своей странице в Twitter.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4’ünün yaralandığı belirlenmiştir.https://t.co/JWXwGALB5a pic.twitter.com/MfCOZEYE9g — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021

В ведомстве сообщили, что потерпевший крушение вертолет принадлежит командованию Сухопутных войск Турции. Он вылетел из Бингеля в 13:55 по местному времени и направлялся в Татван. Уже в 14:25 связь с пилотами была потеряна.

Во время поисково-спасательной операции стало ясно, что в результате крушения авиасудна погибли 9 человек, а 4 удалось выжить. Эвакуация пострадавших продолжается. На месте трагедии работают военные и медики.

Как сообщал "Телеграф", в конце февраля в Польше разбился вертолет с пассажирами. Из 4 человек на борту в катастрофе выжили только двое.