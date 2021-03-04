Скачать
Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Банковские карты украинцев – под угрозой: какой способ кражи денег придумали мошенники и как не стать их жертвой
Банковские карты украинцев – под угрозой: какой способ кражи денег придумали мошенники и как не стать их жертвой
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Почему Авакова стало так много в СМИ: названы возможные цели главы МВД
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Легализации оружия не будет: Рада провалила сразу два закона
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку
Кабмину без утвержденной программы – год: есть ли плюсы в работе Шмыгаля и когда его отправят в отставку

В Турции разбился вертолет с военными: видео с места трагедии

В Турции разбился вертолет с военными: видео с места трагедии
18:46 Сегодня Телеграф

На востоке Турции днем 4 марта произошла трагедия с военным вертолетом судно потерпело крушение. На его борту было по меньшей мере 13 человек.

Об этом сообщило Министерство обороны республики на своей странице в Twitter.

 

В ведомстве сообщили, что потерпевший крушение вертолет принадлежит командованию Сухопутных войск Турции. Он вылетел из Бингеля в 13:55 по местному времени и направлялся в Татван. Уже в 14:25 связь с пилотами была потеряна.

маршрут турецкого вертолета

Во время поисково-спасательной операции стало ясно, что в результате крушения авиасудна погибли 9 человек, а 4 удалось выжить. Эвакуация пострадавших продолжается. На месте трагедии работают военные и медики.

Как сообщал "Телеграф", в конце февраля в Польше разбился вертолет с пассажирами. Из 4 человек на борту в катастрофе выжили только двое.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
Просмотры: 198

Все по теме:

Турция, Военные, Вертолеты, Авиакатастрофы, Крушения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не хотел идти в школу: убивший всю семью подросток сделал признание
02 "Курс на войну": в России агрессивно ответили на слова Кравчука о срыве перемирия на Донбассе
03 "Власти ДНР" заявили о прекращении перемирия: почему так произошло и к чему готовиться Украине
04 "Шахтер" с позором вылетел из Кубка Украины, проиграв команде из Первой лиги (видео)
05 Увеличившая грудь украинская модель показала фото без бюстгальтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
Ляшко утверждает, что эффективность вакцины Sinovac - 70%
На Харьковщине мужчина держал в рабстве семь человек (фото)
На Харьковщине мужчина держал в рабстве семь человек (фото)
Уже 9 областей Украины находятся на пороге &quot;красной&quot; зоны эпидемиологической опасности
Уже 9 областей Украины находятся на пороге "красной" зоны эпидемиологической опасности
&quot;НеАнгелы&quot; распались: самые лучшие песни и клипы украинской поп-группы (видео)
"НеАнгелы" распались: самые лучшие песни и клипы украинской поп-группы (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь