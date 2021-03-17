Парашютист зацепился за вертолет при падении, но выжил: ЧП в России попало на фото и видео

В России парашютист чудом выжил, совершая прыжок с вертолета. Мужчина зацепился за хвост вертушки и в таком виде висел до посадки транспортного средства.

Информацию о происшествии опубликовал telegram-канал "LIFE SHOT"

По их, информации инцидент произошёл в небе над Читой, Забайкальский край, во вторник утром, 16 марта около 10.30.

"Поднимаю голову и вижу километрах в двух над землёй вертушку, но очень странную — с ниткой и точечкой на конце. Наверняка обморозился. Скорость вертушки километров под 200. Наверху за бортом минус 20 точно, а это живое обморожение. Возникает масса вопросов: почему он не отстегнул парашют и не спрыгнул с запасным?", - сообщил очевидец происшествия.

Тем не менее, пилоту удалось посадить вертушку так, что парашютист не пострадал.

Позже на telegram-канале "Baza" уточнили, что событие произошло в районе села Каштак. Мужчина находился в воздухе всего несколько минут, так как пилот аккуратно и медленно сажал вертушку.

Счастливый день одного парашютиста из Читы. Он зацепился парашютом за хвост вертолёта.

Напомним, канадская парашютистка после отказа оборудования падала с высоты более 1,5 км.