Не раскрылся парашют: женщина пережила падение с высоты 1,5 км

Новости мира:Канадская парашютистка после отказа оборудования падала с высоты более 1,5 км.

В канадском Квебеке в субботу у женщины, которая занималась прыжками с парашютом, не раскрылись главный и запасной парашюты. Она упала в лесистую местность, а сейчас находится в больнице с несколькими переломами, включая перелом позвонков, передает УНН со ссылкой на CNN.

Местная полиция сообщила, что жизнь женщины вне опасности. Как пишет канал, женщина падала с высоты более 5000 футов (более 1524 метров).

Правоохранители сообщили также, что у женщины ранее был опыт прыжков с парашютом. В настоящее время проводится расследование с целью установить, является ли происшествие преступной халатностью.

Травмы парашютистов редки. По данным Ассоциации парашютистов США, из каждых 1536 прыжков с парашютом в США в 2018 году травма была примерно одна — всего 0,07% от общего числа прыжков.