Скачать
Пятница, 16.08.2019
Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
Отчет СММ ОБСЕ: Россия "пригнала" запрещенное вооружение на Донбасс
Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее
Жена Атамбаева заявила об открытом деле против нее
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте
Яблочный Спас 2019: почему нельзя есть яблоки до этого дня
Яблочный Спас 2019: почему нельзя есть яблоки до этого дня

Не раскрылся парашют: женщина пережила падение с высоты 1,5 км

Не раскрылся парашют: женщина пережила падение с высоты 1,5 км
11:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости мира:Канадская парашютистка после отказа оборудования падала с высоты более 1,5 км.

В канадском Квебеке в субботу у женщины, которая занималась прыжками с парашютом, не раскрылись главный и запасной парашюты. Она упала в лесистую местность, а сейчас находится в больнице с несколькими переломами, включая перелом позвонков, передает УНН со ссылкой на CNN.

Местная полиция сообщила, что жизнь женщины вне опасности. Как пишет канал, женщина падала с высоты более 5000 футов (более 1524 метров).

Правоохранители сообщили также, что у женщины ранее был опыт прыжков с парашютом. В настоящее время проводится расследование с целью установить, является ли происшествие преступной халатностью.

В Канаде от взрыва целый дом взлетел на воздух: горит весь квартал

Травмы парашютистов редки. По данным Ассоциации парашютистов США, из каждых 1536 прыжков с парашютом в США в 2018 году травма была примерно одна — всего 0,07% от общего числа прыжков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Падение, Лес, Квебек, Прыжки с парашютом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
04 Google представила крупное обновление Chrome OS
05 Подготовительная группа вновь соберется во вторник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главе Еврокомиссии в Германии устроили &quot;огненные&quot; проводы (Фото)
Главе ЕК в Германии устроили "огненные" проводы
Протесты в Москве 24 августа будут не согласованы
Протесты в Москве 24 августа будут не согласованы
Серию вспышек АЧС зафиксировали в Сербии
Серию вспышек АЧС зафиксировали в Сербии
Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта
Инсайдер рассказал, как общаются между собой принц Джордж и принцесса Шарлотта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь