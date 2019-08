В Канаде от взрыва целый дом взлетел на воздух: горит весь квартал

В результате взрыва газовой трубы в частном доме канадского города Лондон возле Торонто масштабный пожар охватил целый квартал.

Как рассказали корреспонденту в местном отделении пожарной службы, дом, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен, а семь соседних квартир получили серьезные повреждения.

Около сотни окрестных домов пришлось эвакуировать. Городская власть вынуждена была срочно выкупать номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить всех пострадавших.

Ранения различной степени тяжести получили семь человек, четверо из которых - пожарные, и двое - правоохранители.

*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27 @LdnOntFire @CityofLdnOnt @MLPS911 pic.twitter.com/6pWcdhhzn6

— London Police ON (@lpsmediaoffice) 15 августа 2019 г.