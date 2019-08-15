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В Канаде от взрыва целый дом взлетел на воздух: горит весь квартал

В Канаде от взрыва целый дом взлетел на воздух: горит весь квартал
20:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Спасатели в канадском Лондоне ликвидируют последствия взрыва газа в одном из домов.

В результате взрыва газовой трубы в частном доме канадского города Лондон возле Торонто масштабный пожар охватил целый квартал.

Как рассказали корреспонденту в местном отделении пожарной службы, дом, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен, а семь соседних квартир получили серьезные повреждения.

Около сотни окрестных домов пришлось эвакуировать. Городская власть вынуждена была срочно выкупать номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить всех пострадавших.

Ранения различной степени тяжести получили семь человек, четверо из которых - пожарные, и двое - правоохранители.

Взрыв прогремел после того, как в дом на высокой скорости влетел автомобиль, за рулем которого была 23-летняя местная жительница. Ее уже задержали и предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения.

На ликвидации пожара работали около полусотни пожарных.

Сообщается, что огонь удалось потушить.

Все дороги вокруг места инцидента перекрыты.

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Газ, Пожар, Торонто, Взрыв газа, Газовая труба.
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