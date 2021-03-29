В Индонезии взорвался нефтеперерабатывающий завод - 20 человек пострадали: подробности (видео)

В населенном пункте Балонган в Индонезии (провинция Западная Ява) произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего пострадали не менее 20 человек.

Об этом сообщают пресс-центр государственной нефтегазовой компании Pertamina и местные СМИ, передает УНН.

"Когда произошел инцидент, мимо проходили 5 жителей, они получили ожоги и были немедленно направлены в реанимацию в больницу Индрамаю", - сообщили в Pertamina.

Вместе с тем, агентство Antara со ссылкой на спасательные службы страны сообщает, что пострадали минимум 20 человек. По данным службы, пять человек получили тяжелые ожоги во время пожара, который начался после взрыва, еще у 15 пострадавших легкие ранения.

В компании Pertamina информируют, что подготовили места для эвакуации и временного пребывания для местных жителей в спортивном зале Bumi Patra Housing Sports Hall и исламском центре Indramayu Regency.

"Причина инцидента в настоящее время неизвестна, и власти все еще расследуют ее", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в феврале близ города Камерон (штат Техас) 18-колесная фура столкнулась с поездом, перевозившим нефтепродукты. Вследствие аварии произошел мощный взрыв.