В Техасе грузовик столкнулся с поездом, перевозившим нефтепродукты: очевидцы засняли масштабный взрыв (видео)

Близ города Камерон (штат Техас) 18-колесная фура столкнулась с поездом, перевозившим нефтепродукты. Вследствие аварии произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает местное издание 25 news KXXV.

Несмотря на это, водителю грузовика и машинисту поезда удалось спастись и, как сообщает издание, избежать травм.

Вследствие аварии 11 вагонов поезда сошли с рельсов. Также известно, что один из близлежащих домов был уничтожен пламенем.

Местных жителей эвакуировали, о жертвах и пострадавших информации не поступало, также пока нет данных о причинах аварии. Сейчас на месте работают пожарные.

Как сообщалось ранее, на трассе "Киев-Чернигов", возле села Скибин, произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего двое человек погибли, еще трое получили травмы.