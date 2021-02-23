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Под Киевом водитель Volkswagen устроил ДТП с 5 авто: много погибших и раненых (фото)

Под Киевом водитель Volkswagen устроил ДТП с 5 авто: много погибших и раненых (фото)
Обновлено 18:46 Сегодня Телеграф

Во вторник, 23 февраля, около семи утра на трассе "Киев-Чернигов", возле села Скибин, произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате чего двое человек погибли, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Так, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу.

На трассе Чернигов-Киев смертельное ДТП

Легковушка перевернулась, успев столкнуться с автомобилями MAN, KIA, Mersedes Sprinter и Toyota.

На трассе Чернигов-Киев смертельное ДТП

"В результате столкновения 28-летний водитель и 24-летний пассажир автомобиля Volkswagen погибли на месте происшествия", - рассказали в полиции.

На трассе Чернигов-Киев смертельное ДТП

Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.

На трассе Чернигов-Киев смертельное ДТП

Как сообщал "Телеграф", в Дарницком районе Киева произошла жуткая авария - ВАЗ пытался переехать переезд и на полном ходу в него врезался в товарняк.

А 13 февраля на трассе Одесса-Киев, возле поселка Дачное (Одесская область) на скользкой дороге не разминулись две фуры. Оба водителя погибли на месте, а пассажира с черепно-мозговой травмой и переломами ног доставили в больницу. 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Киев, ДТП, Чернигов, Погибшие, Пострадавшие, Фото, Броварский район.
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