На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: очень много погибших и пострадавших (фото, видео)

На острове Тайвань произошло ЧП: с рельсов сошел поезд, который двигался из Шулина в Тайдун. В результате пострадали десятки человек, и не менее 36 погибли.

Об этом 2 апреля сообщили CNA.

Поезд ехал по шоссе Тароко, которое проходило через туннель Хуалянь Дациншуй, когда произошел инцидент. В результате водитель погиб, как и 36 пассажиров, а еще 72 человека оставались долгое время в ловушке внутри тоннеля.

Всего поезд перевозил более 350 человек.

Место происшествия находится в 115 километрах от поселка Сюлинь на северной кольцевой линии Тайваньских железных дорог.

Кадры с места инцидента:

Фото: CNA.

Около 7:11 утра поезд проезжал тоннель, когда на пути ему попалась строительная машина, в результате чего произошло столкновение, а вагоны поезда сошли с рельсов и значительно деформировались, что и привело к большому числу жертв.

По данным Тайваньских ЖД, инженерное авто не было припарковано, из-за чего и произошло столкновение.

Видео с места событий:

Напомним, что ранее, 26 марта в Египте, в районе города Сохаг, столкнулись два пассажирских поезда.