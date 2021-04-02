На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: очень много погибших и пострадавших (фото, видео)

На острове Тайвань произошло ЧП: с рельсов сошел поезд, который двигался из Шулина в Тайдун. В результате пострадали десятки человек, и не менее 36 погибли.
Об этом 2 апреля сообщили CNA.
Поезд ехал по шоссе Тароко, которое проходило через туннель Хуалянь Дациншуй, когда произошел инцидент. В результате водитель погиб, как и 36 пассажиров, а еще 72 человека оставались долгое время в ловушке внутри тоннеля.
Всего поезд перевозил более 350 человек.
Место происшествия находится в 115 километрах от поселка Сюлинь на северной кольцевой линии Тайваньских железных дорог.
Кадры с места инцидента:
Фото: CNA.
Около 7:11 утра поезд проезжал тоннель, когда на пути ему попалась строительная машина, в результате чего произошло столкновение, а вагоны поезда сошли с рельсов и значительно деформировались, что и привело к большому числу жертв.
По данным Тайваньских ЖД, инженерное авто не было припарковано, из-за чего и произошло столкновение.
Видео с места событий:
Напомним, что ранее, 26 марта в Египте, в районе города Сохаг, столкнулись два пассажирских поезда.