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На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: очень много погибших и пострадавших (фото, видео)

На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд: очень много погибших и пострадавших (фото, видео)
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф Фото: cna

На острове Тайвань произошло ЧП: с рельсов сошел поезд, который двигался из Шулина в Тайдун. В результате пострадали десятки человек, и не менее 36 погибли.

Об этом 2 апреля сообщили CNA.

Поезд ехал по шоссе Тароко, которое проходило через туннель Хуалянь Дациншуй, когда произошел инцидент. В результате водитель погиб, как и 36 пассажиров, а еще 72 человека оставались долгое время в ловушке внутри тоннеля.

Всего поезд перевозил более 350 человек.

Место происшествия находится в 115 километрах от поселка Сюлинь на северной кольцевой линии Тайваньских железных дорог.

Кадры с места инцидента:

На острове Тайвань с рельсов сошел поезд, который двигался из Шулина в Тайдун

На острове Тайвань произошло ЧП

На острове Тайвань произошло ЧП: с рельсов сошел поезд

рельсов сошел поезд, который двигался из Шулина в Тайдун

С рельсов сошел поезд, который двигался из Шулина в Тайдун. В результате пострадали десятки человек

На острове Тайвань произошло ЧП: с рельсов сошел поезд, который двигался из Шулина в Тайдун. В результате пострадали десятки человек, и не менее 36 погибли.

Фото: CNA.

Около 7:11 утра поезд проезжал тоннель, когда на пути ему попалась строительная машина, в результате чего произошло столкновение, а вагоны поезда сошли с рельсов и значительно деформировались, что и привело к большому числу жертв.

По данным Тайваньских ЖД, инженерное авто не было припарковано, из-за чего и произошло столкновение.

Видео с места событий:

Напомним, что ранее, 26 марта в Египте, в районе города Сохаг, столкнулись два пассажирских поезда.  

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 340

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Поезд, Тайвань.
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