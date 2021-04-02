Пассажирский поезд сошел с рельсов: полсотни погибших (фото, видео)

Пассажирский поезд, в котором находилось около 500 человек, сошел с рельсов, в результате чего погибли по меньшей мере 50 людей и десятки получили ранения.

Масштабная авария на железной дороге произошла в пятницу утром, 2 апреля на востоке Тайваня, сообщает CNN. Отмечается, что поезд из 8 вагонов, в которых находилось 490 пассажиров, сошел с рельсов на въезде в туннель, в результате чего несколько вагонов врезались в стену.

Как сообщила пожарная служба Тайваня, после аварии с тяжелыми травмами госпитализировали по меньшей мере 69 выживших пассажиров. В результате крушения погибло 50 человек, среди них и машинист поезда. Представитель местного правительства на пресс-конференции сообщил, что всего пострадало в результате аварии 156 человек. По словам чиновника, спасатели полагают, что в поезде никого не осталось, но спасательные работы будут продолжены, и власти проверяют, не пропал ли кто-нибудь без вести.

Предварительно, крушение могло быть вызвано грузовиком, который соскользнул со склона возле туннеля и врезался в движущийся поезд. На видео, появившемся в социальных сетях, видны части оборудования грузовика, а также автомобильная дверь, лежащая на рельсах.

На фото с места крушения видно, что вагоны внутри туннеля рассыпались и разорвались от удара, пассажиры собирали чемоданы и сумки в наклоненном, сошедшем с рельсов вагоне, а другие люди шли по путям, заваленным обломками. На фотографиях также показана спасательная операция, когда пассажиры идут по вагону, чтобы покинуть туннель, и им помогают спуститься.

Президент страны Цай Инвэнь выразила соболезнования семьям погибших и распорядилась расследовать инцидент. Правительство также разработало план компенсации для пострадавших пассажира, в соответствии с которым семьям каждого погибшего будет выделено 5,3 миллиона тайваньских долларов (185 500 долларов США). По словам официальных лиц, тяжело раненые получат по 91 тысячу долларов каждый, а другие раненые пассажиры - по 14 тысяч долларов.

Напомним, ранее в Индии с рельсов сошли семь вагонов поезда.

А в Украине недавно сошел с рельсов скоростной поезд "Интерсити", который ехал по маршруту Киев - Запорожье. Авария произошла в 50 километрах от конечной станции. В поезде находились 88 пассажиров, к счастью обошлось без травм.