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С поездом Интерсити произошло серьезное ЧП (видео)

С поездом Интерсити произошло серьезное ЧП (видео)
16:15 Сегодня Телеграф

Железнодорожная авария произошла в понедельник, 29 марта, в Днепропетровской области. С рельсов сошел скоростной поезд "Интерсити" №732, ехавший по маршруту Киев-Запорожье.

Информацию об этом в социальной сети Instagram разместил паблик "Это Запорожье".

"В районе Славгорода (немного не доехал до Запорожья) сошел с рельсов "Интерсити" ехавший из Киева. Все живы. Возможны задержки с поездами", - указано в сообщении сообщества.

 
 
 
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Публикация от Это Запорожье (@its_zp)

 

Судя по видео, с рельсов сошел не весь состав, а как минимум один из вагонов. Он завис в накрененном положении. В кадрах можно наблюдать, как из других вагонов выходят пассажиры с вещами и направляются вдоль путей.

Позже "Укрзалізниця", уточнила, что ЧП произошло за 50 километров до конечной станции 6 из 9 вагонов состава сошли с рельсов. В поезде находились 88 пассажиров, которые избежали получения травм. Уже создана комиссия, которая расследует обстоятельства происшествия, сообщил telegram-канал PavlovskyNEWS.

Отметим, в прошлом месяце в этой же области уже происходило похожее происшествие. В районе железнодорожной станции Воскобойная часть вагонов грузового поезда сошли с путей. В результате было заблокировано движение по железной дороге.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Днепропетровская область, Интерсити, Киев-Запорожье, Сошел с рельсов.
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