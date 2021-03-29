С поездом Интерсити произошло серьезное ЧП (видео)

Железнодорожная авария произошла в понедельник, 29 марта, в Днепропетровской области. С рельсов сошел скоростной поезд "Интерсити" №732, ехавший по маршруту Киев-Запорожье.

Информацию об этом в социальной сети Instagram разместил паблик "Это Запорожье".

"В районе Славгорода (немного не доехал до Запорожья) сошел с рельсов "Интерсити" ехавший из Киева. Все живы. Возможны задержки с поездами", - указано в сообщении сообщества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Это Запорожье (@its_zp)

Судя по видео, с рельсов сошел не весь состав, а как минимум один из вагонов. Он завис в накрененном положении. В кадрах можно наблюдать, как из других вагонов выходят пассажиры с вещами и направляются вдоль путей.

Позже "Укрзалізниця", уточнила, что ЧП произошло за 50 километров до конечной станции 6 из 9 вагонов состава сошли с рельсов. В поезде находились 88 пассажиров, которые избежали получения травм. Уже создана комиссия, которая расследует обстоятельства происшествия, сообщил telegram-канал PavlovskyNEWS.

Отметим, в прошлом месяце в этой же области уже происходило похожее происшествие. В районе железнодорожной станции Воскобойная часть вагонов грузового поезда сошли с путей. В результате было заблокировано движение по железной дороге.