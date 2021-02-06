Под Днепром ночью сошли с рельс вагоны грузового поезда: ЧП попало на фото

Масштабная авария произошла в ночь на субботу, 6 февраля, в районе железнодорожной станции Воскобойная в Днепропетровской области. Часть вагонов грузового поезда сошли с путей, блокировав движение по железной дороге.

Всего перевернулось восемь вагонов из 57. В результате были повреждена железная дорога и электрическая опора, что привело к прекращению электроснабжения. ЧП фактически заблокировало движение поездов сразу в двух направлениях, - сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пострадавших нет. По причине аварии ряд поездов сообщением «Бердянск – Киев», «Запорожье – Киев», «Киев – Новоалексеевка» и «Одесса – Константиновка» были вынуждены выехать с задержкой в 2-3 часа.

По мнению главы "Укрзализныци" Владимира Жмака, причиной аварии стала поломка деталей одного из вагонов, которые пребывают в ужасном состоянии, сообщил чиновник изданию informator.

Напомним, 5 февраля, в Одессе, на перекрестке Мясоедовской и Разумовской произошло ДТП. В результате аварии пострадали два ребенка.