На Индонезию обрушилось мощное наводнение: власти насчитали 55 жертв, но люди продолжают гибнуть (видео)

Более 70 человек погибли в результате внезапных наводнений и оползней, обрушившихся на восточную Индонезию в воскресенье, 4 апреля.

Об этом сообщает The Guardian.

Потоп и последовавшие за ним оползни вызвали переполнение дамб, затопившие тысячи домов, в результате чего спасатели изо всех сил пытались добраться до выживших, оказавшихся в ловушке.

"Погибли 55 человек, но это число увеличится, поскольку 42 человека все еще числятся пропавшими без вести", - рассказали в пресс-службе агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

Грязь залила дома, мосты и дороги в муниципалитете Восточный Флорес, где спасатели изо всех сил пытались добраться до удаленного и сильно пострадавшего района из-за дождей и сильных волн.

Власти сообщили, что в Тиморе-Лешти 11 человек погибли в результате наводнения в столице Дили. Власти предупредили, что число погибших и раненых все еще может расти.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Южной Корее наводнения унесли жизни 17 человек и еще 10 считаются пропавшими без вести.