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Как в 90-ых: в КНДР готовятся к смертям и голоду

Как в 90-ых: в КНДР готовятся к смертям и голоду
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал, что страна находится на грани масштабного голода и призвал граждан готовиться к трудным временам.

Как сообщает BBC, об этом он рассказал во время партийной конференции. 

По словам Ким Чен Ына,  угроза, нависшая над КНДР, сопоставима с голодом 1990-х годов, который получил в стране название "Трудный марш". Тогда, после развала СССР и прекращения поддержки ключевого союзника, по разным оценкам в стране умерло от голода около трех миллионов человек. 

Северная Корея столкнулась с реальной угрозой голода после начала пандемии коронавируса. Власти страны приняли решение полностью перекрыть границы страны, тем самым остановив торговлю с Китаем. 

По сообщениям правозащитников Human Rights Watch, цена на килограмм кукурузы в КНДР в последнее время сильно колеблется, но уже были моменты, когда его стоимость превышала среднюю месячную зарплату.  Помимо того, есть сведения о том, что от голода в пограничной зоне КНДР, где многие выживают за счет контрабанды из Китая, от голода уже умирают люди, в то время, как такие блага цивилизации, как мыло, зубная паста и батарейки и вовсе перестали быть доступными. 

Как сообщалось ранее, на Филиппинах полицейские поймали нарушителя комендантского часа и заставили его выполнить 300 приседаний. После такого наказания он скончался. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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КНДР, Ким Чен Ын, Голод.
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