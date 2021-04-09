Как в 90-ых: в КНДР готовятся к смертям и голоду

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын признал, что страна находится на грани масштабного голода и призвал граждан готовиться к трудным временам.

Как сообщает BBC, об этом он рассказал во время партийной конференции.

По словам Ким Чен Ына, угроза, нависшая над КНДР, сопоставима с голодом 1990-х годов, который получил в стране название "Трудный марш". Тогда, после развала СССР и прекращения поддержки ключевого союзника, по разным оценкам в стране умерло от голода около трех миллионов человек.

Северная Корея столкнулась с реальной угрозой голода после начала пандемии коронавируса. Власти страны приняли решение полностью перекрыть границы страны, тем самым остановив торговлю с Китаем.

По сообщениям правозащитников Human Rights Watch, цена на килограмм кукурузы в КНДР в последнее время сильно колеблется, но уже были моменты, когда его стоимость превышала среднюю месячную зарплату. Помимо того, есть сведения о том, что от голода в пограничной зоне КНДР, где многие выживают за счет контрабанды из Китая, от голода уже умирают люди, в то время, как такие блага цивилизации, как мыло, зубная паста и батарейки и вовсе перестали быть доступными.

Как сообщалось ранее, на Филиппинах полицейские поймали нарушителя комендантского часа и заставили его выполнить 300 приседаний. После такого наказания он скончался.