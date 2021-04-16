На популярном курорте туристов хотят прививать от коронавируса

Мальдивы предложили свой вариант для привлечения туристов в эпоху пандемии. Граждан других стран будут бесплатно вакцинировать прямо по прибытию в страну.

Об этом телеканалу CNBC заявил министр туризма страны Абдулла Маусум.

Как рассказал чиновник, по прибытию туристам предложат вакцинацию в рамках своей трехэтапной стратегии "3V" (visit, vaccinate, vacation – посещать, вакцинироваться и отдыхать).

"Такое объявление будет сделано очень скоро. Может быть, даже на этой неделе", - отметил политик.

Он также рассказал, что в стране идет массовая вакцинация людей, связанных с обслуживанием туристов из других государств.

Стоит уточнить, экономика Мальдив очень сильно зависит от туризма. На нем построено примерно 67% валового внутреннего продукта (ВВП).

Сейчас же, по прибытию в страну, туристы должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест и подтверждение бронирования отеля.

Напомним, Израиль открыл границы для туристов. Однако, государство опубликовало список правил, которые необходимо выполнить, чтобы попасть в страну.