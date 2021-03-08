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Понедельник, 08.03.2021
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Израиль открывает границы для иностранцев: озвучены новые правила въезда

Израиль открывает границы для иностранцев: озвучены новые правила въезда
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф

Уже с понедельника, 8 марта, Израиль дал "зеленый свет" на въезд в страну гражданам других государств. Однако, прибывшим придется выполнить ряд условий, чтобы они могли получить добро на посещение.

Новый пропускной режим установлен до 27 марта 2021 года. В будущем его могут изменить. Сейчас же,по данным Управления регистрации населения и миграции при МВД, действуют такие правила.

Всем желающие посетить страну обязаны заполнить анкету, которую рассмотрят на специальной комиссии при МВД или МИД Израиля. Без разрешения этих ведомств, человек не может сесть в самолет. У человека должен быть отрицательный PCR-тест, поведенный за 72 часа до въезда в Израиль. По прибытии будет сделан еще один. С собой необходимо иметь действующую медицинскую страховку на случай заболевания коронавирусом.

Всех иностранцев, нарушивших правила въезда/выезда из Израиля (включая срок обязательного карантина), привекут к ответственности по израильским законам. Кроме того, их внесут  в "черный список", что не позволит им больше никогда посетить эту страну.

23 марта в Израиле состоятся внеочередные выборы в Кнессет, поэтому до этого момента приоритет на въезд в страну будет отдан гражданам страны. Остальные могут посетить государство при исключительных обстоятельствах.

Кого же в Израиле готовы принять в первую очередь?

  •  Супруги израильтян, не имеющим гражданства Израиля, а также обладатели вида на жительств;
  • Получение неотложной медицинской помощи;
  • Участие в похоронах близкого родственника первой степени родства;
  • Помощь родственнику первой степени родства, если у него тяжелая ситуация;
  • Люди, принимающие участие в судебном процессе;
  • Дипломаты, однако, их прибытие должны утвердить МИД, минобороны, или канцелярия главы правительства;
  • Спортсмены, прибывшие на соревнования. Добро на их въезд выдается по представлению министерства культуры и спорта;
  • Новые репатрианты, чья репатриация не может быть отложена;

Напомним, глава американской фармацевтической транснациональной компании Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla) отменил свой визит в Израиль после того, как выяснилось, что он не был полностью вакцинирован от коронавируса Covid-19.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Израиль, Коронавирус, Правила въезда, Covid-19.
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