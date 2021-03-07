Глава Pfizer не смог попасть в Израиль: названа уважительная причина

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COVID-19: КОРОНАВИРУС
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11:40 Сегодня Телеграф

Генеральный директор американской фармацевтической транснациональной компании Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla) отменил свой визит в Израиль после того, как выяснилось, что он не был полностью вакцинирован от коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на местное телевидение.

Согласно информации, Бурла, а также члены делегации, которая должна была сопровождать его во время визита, не получили вторую дозу вакцины.

"В декабре Бурла сказал, что он еще не получил вакцину, потому что он не хочет "сокращать очередь" и будет ждать, пока его возрастная группа не станет следующей в очереди на вакцинацию. Таким образом, он получил первую дозу, но еще не получил вторую", - говорится в заметке.

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Представители Pfizer сказали в комментарии израильскому телеканалу N12, что "Визит в Израиль, вероятно, будет намечен на конец весны".

Вместе с тем, решение перенести визит на более поздний срок вызвало ряд трудностей, в частности, политического характера.

Еще 3 марта движение Achrayut Leumit направило письмо Бурле, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и государственному контролеру и омбудсмену страны Матаньяху Энглману, в котором призвало гендиректора американской компании отложить визит до окончания выборов. В движении отметили, что любые публичные действия, включая совместное фотографирование премьера и гендиректора компании, можно расценивать как участие в избирательной кампании, что запрещено израильским законодательством.

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что целью визита Бурлы было обсуждение вопроса об открытии завода по производству вакцины Pfizer в Израиле.

Как сообщалось, 4 марта Нетаньяху заявил, что Израиль стал первой страной, положившей конец пандемии коронавируса.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Израиль, Вакцинация, Pfizer, Визит, Отмена, Коронавирус, Covid-19, Альберт Бурла.
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