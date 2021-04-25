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Сотни людей снесло лавиной в Индии, есть погибшие и десятки пропали (видео)

Сотни людей снесло лавиной в Индии, есть погибшие и десятки пропали (видео)
08:41 Сегодня Телеграф

Ужасное стихийное бедствие произошло в Индии в штате Уттаракханд. В результате схода лавины сотни людей оказались запертыми в ловушке в районе Сумана района Чамоли.

ЧП произошла в пятницу, 23 апреля. 8 человек уже числятся погибшими, а еще 31 пропавшими без вести. Всего военным удалось спасти 384 человека. Шесть из них получили травмы, пишет hindi.news18.

Сход лавины произошел после череды обильных дождей и снегопадов, длившихся последних 5 дней около Сумны, в 4 км от дороги Сумана Римхим. В результате стихийного бедствия пострадали офис Пограничной дорожной организации и два трудовых лагеря.

Плохие погодные условия значительно усложняют военным проведение спасательных работ.

Напомним, в январе 2021 года в Индонезии в результате сильных дождей произошел оползень. Спасатели прибыли на место происшествия для помощи населению. Однако, сами оказались в ловушке. Они были погребены под вторым оползнем. По меньшей мере, 12 человек погибли, а еще десятки пропали без вести. 46 шесть жителей все таки удалось спасти.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Индия, Лавина, Снегопад, Стихийное бедствие.
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