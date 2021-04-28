В Китае произошло нападение на детский сад, пострадало много детей (фото, видео)

В Китае вооруженному нападению подвергся частный детский сад. Во время агрессии пострадало много детей и двое воспитателей.

Нападение произошло в среду днем, 28 апреля в автономном районе Гуанси-Чжуан на юге Китая, в городе Бэйлю сообщает finance.sina.

Мужчине удалось нанести ножевые ранения почти двум десяткам человек, из которых 16 детей и двое взрослых. Сейчас он задержан полицией, а все раненые доставлены в больницу. Двое детей получили тяжелые травмы. Онлайн-видео трансляция показала, что у некоторых детей течет кровь, а на голове и на теле есть пятна крови.

Видео нападения выложил telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". Осторожно 18+.

В настоящее время в городах Юйлинь и Бейлю организовываются силы для оказания помощи пострадавшим

Муниципальное бюро общественной безопасности создало следственную группу для проведения расследования по факту нападения. Мотивы, побудившие мужчину совершить нападение, устанавливаются.

Напомним, в 2018 году в китайском городе Чунцине 39-летняя женщина напала на детский сад, ранив 14 детей. А спустя год в России мужчина с ножом зашел в детский сад и убил ребенка.