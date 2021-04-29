Сотни жителей эвакуированы, число пострадавших растет: что происходит на границе Кыргызстана и Таджикистана (видео)

После перестрелки с десятком раненых на участке водораспределительного пункта "Головной" на границе Кыргызстана и Таджикистана, обе стороны стягивают военную технику к границе.

Об этом сообщает Telegram-канал "NEXTA Live".

К настоящему моменту известно о более чем 20 раненых. Эвакуированы сотни жителей населенных пунктов, расположенных у границы двух стран.

В частности, Таджикистан заявил, что Кыргызстан пытается якобы незаконно захватить водораздел «Головной» в верховьях реки Исфара. По данным местных властей, кыргызские военнослужащие открыли огонь по таджикским военнослужащим на участке водораспределительного пункта "Головной", что стало причиной перестрелки.

На данный момент в столице Кыргызстана, в Бишкеке, собирают Совет безопасности, параллельно стягивая войска к границе с Таджикистаном.