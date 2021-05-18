Шатающийся небоскреб поверг город в Китае в панику (видео)

Сегодня, 18 мая, в китайском городе Шэньчжэнь произошло ЧП - внезапно начал трястись и наклонился в сторону 73-этажный небоскреб SEG Plaza. Произошедшее привело к массовой панике.

Об этом сообщает местный портал xhby.net.

300-этажное здание возвели 21 год назад и ранее ничего подобного с небоскребом не происходило. Здесь находятся различные офисы, сотрудников которого вовремя эвакуировали.

Тем временем на улице люди не на шутку испугались увиденного: прохожие начали бежать как можно дальше от шатающегося здания.

Почему наклонился SEG Plaza еще предстоит выяснить экспертам, ведь землетрясений в этот день в Китае не было.

Напомним, в аргентинской провинции Сан-Хуан произошло землетрясение магнитудой 6,5. Стихийное бедствие вызвало отключения электричества по всему региону и напугало местных жителей, которые в панике покинули свои дома.