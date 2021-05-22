160 жизней было под угрозой: машинист свехскоростного японского поезда оскандалился из-за похода в туалет

В Японии машинист поезда на несколько минут вышел из кабины ехавшего сверхскоростного поезда, чтобы сходить в туалет. Теперь ему грозит возможное наказание.

Об этом 21 мая сообщили BBC News.

Согласно данным местных СМИ, водитель попросил посидеть за его креслом кондуктора не имевшего водительских прав. На тот момент поезд Hikari 633 мчался со скоростью 150 километров в час и перевозил 160 пассажиров.

Отметим, что данное происшествие никак не повлияло на поездку.

При этом в ЖД компании сообщили об инциденте властям и извинились.

По информации Центральной японской ЖД компании (JR Central) данный случай произошел 16 мая утром, когда поезд ехал в центральную префектуру Сидзуока. У 36-летнего водителя, разболелся живот, и ему нужно было срочно воспользоваться туалетом. Он позвал в кабину кондуктора, чтобы он управлял поездом и удалился на 3 минуты.

По правилам компании, водители могут просить кондуктора брать на себя управление, но при условии, что у него есть водительские права.

Так, водителю и кондуктору грозят дисциплинарные взыскания.

Напомним, что 4 мая в столице Мексики, в городе Мехико произошло ЧП: из-за крушения метромоста с поездом пострадали и погибли десятки людей.