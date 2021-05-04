В Мехико обрушился метромост с поездом, много погибших и пострадавших: момент трагедии попал на видео

В столице Мексики, в городе Мехико произошло ЧП: из-за крушения метромоста с поездом пострадали и погибли дестки людей.

Об этом 4 мая сообщили в Телеграм-канале "360tv".

Согласно данным местных СМИ, в результате обвала метромоста пострадали не менее 80 человек.

Тем временем, по словам мэра города, жертвами считаются не менее 15 человек.

На данный момент район аварии оцеплен и все подъезды к нему перекрыты. Спасатели работают на месте.

Согласно данным министерства гражданской защиты страны, после ЧП в больницы попали не менее 34 человек.

Кадры с места инцидента:







Напомним, что 3 мая в Бангладеш на реке Падма произошло ЧП: пассажирская лодка с десятками людей на борту перевернулась. Крушение стало причиной многочисленных жертв.