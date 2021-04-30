Десятки человек погибли при обрушении трибуны на религиозном фестивале в Израиле (видео)

В Израиле произошло ЧП: на севере страны, у горы Мерон, во время праздника Лаг ба-Омер упала трибуна. В результате 44 человека погибли.

Об этом 30 апреля сообщили HAARETZ.

По информации медиков, не менее 150 граждан получили ранения и 18 из них в тяжелом состоянии, а 6 - в критическом.

Со слов спасателей, им было трудно эвакуировать людей, которые попали в ловушку. Правоохранители отмечают, что паническое бегство было вызвано тем, что некоторые гуляки поскользнулись на ступеньках, в результате чего упали еще десятки человек.

При этом, когда семьи искали пропавших без вести близких, стойка регистрации потерпела аварию на горе Мерон.

Прибывшие на место происшествия службы спасателей начали оказывать помощь десяткам раненым, а некоторых пациентов реанимировали. Для эвакуации раненых прибыли шесть вертолетов.

Видео с места событий:

נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. pic.twitter.com/1RE7FggFXt — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

סרטון הזוי, דקות ספורות לפני האסון הקשה נראים האנשים מצטופפים במדרגות ונתקלים במחסום אנושי שעוצר אותם. מה גרם לדוחק להתפרץ בבת אחת ולציבור להימחץ? pic.twitter.com/4VBzW5jfNE — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

Напомним, что ранее в американском штате Техас легковой автомобиль взлетел в воздух на ходу в стиле голливудских боевиков 90-х годов прошлого века.