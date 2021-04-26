Смертельный взрыв на Позняках в Киеве: спустя 10 месяцев названы подозреваемые

Завершено расследование причин смертельного взрыва в жилом доме, произошедшего 21 июня на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в столичном микрорайоне Позняки. Виновным объявлено о подозрении, однако найти удалось не всех.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

В понедельник, 26 апреля, были вынесены подозрения первому заместителю главы правления АО "Киевгаз", трем главным инженерам и начальнику службы охраны труда. Их обвиняют в ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, приведшее к гибели людей". За это им грозит до восьми лет лишения свободы.

Сейчас прокуратура требует отправить их на круглосуточный домашний арест. Правда одного из подозреваемых найти не удалось. Вскоре после трагедии на Позняках, человек перебрался на временно оккупированную часть Луганской области.

Отметим, взрыв привел к обвалу конструкции 10-этажного здания. Всего погибло пятеро людей, а еще три получили ранения.

Напомним, в начале апреля 2021 года произошел взрыв газа в Киеве на ул. К.Маркса, 92.