Гараж разнесло за мгновение: в сети появилось видео момента взрыва газа в Жулянах

В сети появились кадры момента взрыва газа в Киеве на ул.К.Маркса, 92.

Соответствующая запись была обнародована в телеграм-канале dtp.kiev.ua.

"Взорвались баллоны с газом: разнесло гараж и соседний дом. Чудом без пострадавших! Под завалами к счастью никого не нашли", - говорится в сообщении.

На видео, заснятом камерой наблюдения соседнего дома, видно, как взрыв выносит ворота гаража и разрушает заборы двух домов напротив. На месте продолжают работать спасатели и тяжелая техника.

Напомним, изначально утверждалось, что под завалами разрушенных зданий находятся люди, однако эта информация не подтвердилась.

Как сообщалось ранее, 2 апреля в Одессе произошел взрыв газа в жилом трехэтажном доме, вследствие чего одного из жильцов выбросило из окна ударной волной.