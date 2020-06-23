Взрыв на Позняках: полиция отбросила одну из версий происшествия

Основной версией взрыва в жилом доме на столичных Позняках полиция называет газовую смесь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает ВВС Украина.

"Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было", - рассказали в полиции.

Взрыв произошел в воскресенье утром, 21 июня, в жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда.

Повреждены 40 квартир подъезда, где живет 125 человек.

Вечером 22 июня спасатели обнаружили тело четвертой жертвы взрыва. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

Спасательные работы продолжаются.