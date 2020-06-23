Трагедия на Позняках: момент взрыва запечатлела камера наблюдения (Видео)

Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва газа в жилом доме на Позняках, случившегося в воскресенье, 21 июня. Видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Взрыв зафиксировала камера внешнего наблюдения, вероятно, находящаяся на парковке гипермаркета.

Судя по тому, как зашаталась камера за нескольких кварталов от дома, взрыв был очень мощным.

Как сообщалось ранее, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. Полиция открыла уголовное дело и провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали многоэтажку на столичных Позняках, в которой произошел взрыв.

По состоянию на вечер 22 июня было четверо погибших, пятеро травмированных, трех удалось спасти.