Взрыв дома: Киев выделит 30 миллионов на жилье для пострадавших

Киев готов выделить из резервного фонда бюджета 30 миллионов гривень для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Я утром был на совещании у премьер-министра, предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город, а половину - правительство. Премьер-министр поддержал это предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривень для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства ", - отметил Кличко.

Также он сообщил, что город в ближайшее время окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших.

Кличко подчеркнул, что сейчас на месте происшествия спасатели разбирают завалы, ищут людей, которые могли там остаться. На всех этажах здания установили укрепляющие балки, чтобы дом не рухнул. Также, по его словам, специалисты обследуют соседние дома, чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания.

"Хочу отметить, что город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 жильцов дома, где произошел взрыв. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым", - рассказал он.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Киеве в Дарницком районе столицы по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из частных квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий. Погибли три человека, еще пятеро травмированы. Судьба по меньшей мере двух человек еще остается неизвестной.

По факту взрыва открыто уголовное производство ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).