Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди
Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
ВОЗ заявила о рекордном суточном числе заражений COVID-19
Еще один украинский футболист заразился коронавирусом
Еще один украинский футболист заразился коронавирусом
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 июня

Взрыв дома: Киев выделит 30 миллионов на жилье для пострадавших

Взрыв дома: Киев выделит 30 миллионов на жилье для пострадавших
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС
Киев готов выделить из резервного фонда бюджета 30 миллионов гривень для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Я утром был на совещании у премьер-министра, предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. Половину средств на жилье для них может предоставить город, а половину - правительство. Премьер-министр поддержал это предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривень для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства ", - отметил Кличко.

Также он сообщил, что город в ближайшее время окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших.

Кличко подчеркнул, что сейчас на месте происшествия спасатели разбирают завалы, ищут людей, которые могли там остаться. На всех этажах здания установили укрепляющие балки, чтобы дом не рухнул. Также, по его словам, специалисты обследуют соседние дома, чтобы определить, в каком они состоянии и безопасны ли для проживания.

Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди

"Хочу отметить, что город оказывает необходимую помощь всем пострадавшим жителям. В интернат на Харьковском шоссе уже переселили 56 жильцов дома, где произошел взрыв. Их обеспечили питанием, медикаментами и всем необходимым", - рассказал он.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Киеве в Дарницком районе столицы по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из частных квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий. Погибли три человека, еще пятеро травмированы. Судьба по меньшей мере двух человек еще остается неизвестной.

По факту взрыва открыто уголовное производство ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Взрыв, ГСЧС, Дарницкий район, Взрыв дома в Киеве.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
03 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
04 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
05 "Топливо" для организма: продукты, которые помогут побороть усталость
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине снизилась суточная заболеваемость Covid-19
В Украине сократилось число новых случаев коронавируса
В Киеве за сутки выявили еще 43 новых случая COVID-19
В Киеве за сутки выявили еще 43 новых случая COVID-19
СБУ рассекретила детали аварии на Чернобыльской АЭС
СБУ рассекретила детали аварии на Чернобыльской АЭС
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь