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Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди
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Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди

Взрыв жилого дома на Позняках: существует угроза обвала, под завалами могут находиться люди
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС
Работы по разбору конструкций разрушенного дома на Позняках в Киеве существенно замедлились из-за угрозы обвала. Под завалами могут находиться двое жильцов.

Спасатели рассчитывают до конца дня понедельника завершить разбор завалов 10-этажного дома в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой,1/5, где в 10.00 21 июня произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси, заявляет замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

"По состоянию на сейчас, из под завалов были извлечены тела троих погибших жильцов дома. Вероятно, под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома. Спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью разбирать завалы, для того чтоб спасти жизни людей. До вечера планируется полностью закончить эти работы", - написал Геращенко в понедельник утром.

По его словам, в секции 10-этажного дома, в котором произошел взрыв, и в которой находится 40 квартир, и восстановлению не подлежит. "Ее придется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома. Сейчас несущий каркас держится только за счёт специальных тросов, скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты", - написал замминистра.

Геращенко сообщил, что сейчас на заседании государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций "позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов потерявших свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации". Это 40 квартир взорвавшейся секции.

"Детали будут в официальных сообщениях пресс-службы КМУ (Кабмина – ред.)", - добавил замминистра внутренних дел.

Как сообщалось, в воскресенье в 10:00 в девятиэтажном жилом доме по ул.Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа без последующего горения, были разрушены перекрытия пяти этажей с 4-го по 8-й.

По состоянию на 11:00 был найден погибшим один человек, еще трое были разблокированы из-под завалов, эвакуирован 21 человек, велись работы по дальнейшей эвакуации жителей дома. На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

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На фотографиях с места происшествия видно, что взрыв почти полностью разрушил три расположенные друг над другом квартиры многоэтажки с 5 до 7 этаж, разрушены внешние стены смежных комнат в каждой из трех соседних с ними квартир с одной из сторон, также местами повреждены перекрытия и разрушены балконы в квартирах на 4 и 8 этажах, расположенных выше и ниже разрушенных. В других квартирах местами выбиты окна. Примерно в 4 метрах от дома, в котором произошел взрыв, расположен другой аналогичный 9-этажный дом из бетонных панелей.

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Все по теме:

Киев, Взрыв, ГСЧС, Дарницкий район, Взрыв дома в Киеве.

Автор:

Телеграф
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