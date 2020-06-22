Взрыв дома в Киеве: что известно на утро 22 июня

Спасатели ГСЧС сообщают о трех погибших и пяти травмированных людях при взрыве дома в Дарницком районе.

В результате поисково-спасательных работ в районе взрыва дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве за ночь с 21 на 22 июня известно о 3 погибших и 5 травмированных, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"21 июня около 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего 3 человека погибли и 5 травмированы", - говорится в сообщении.

На месте работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобильная оперативная группа ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 22 июня к поисково-спасательным работам привлечены 460 человек и 70 единиц техники, из них от ГСЧС 170 человек личного состава и 30 единиц техники в том числе 1 кинологический расчет", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось, 21 июня в Киеве взорвалась часть дома на Позняках.Погибли три человека.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взял ситуацию под личный контроль. Часть многоэтажки придется полностью разобрать, потому что она сильно повреждена.