Взрыв дома в Киеве: к газовщикам и коммунальщикам пришли с обысками

Полиция проводит обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где сегодня произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-службу МВД.

"Национальная полиция в настоящее время проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв. Об этом сообщил министр внутренних спал Арсен Аваков сегодня, 21 июня", — говорится в сообщении.

По его словам, проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения.

"После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное окружения полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", — сказал глава МВД.

Аваков отметил, что продолжаются работы по разборке завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники.

Как сообщалось, правоохранители рассматривают две рабочие версии взрыва многоэтажки в Киеве. Одна версия — взрыв газа, другая — взрывное устройство.