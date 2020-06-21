Денис Шмыгаль: Правительство поможет пострадавшим от взрыва в столице

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль взял ситуацию со взрывом в столичном многоэтажном доме на Позняках под личный контроль.

"Держу ситуацию под личным контролем. На месте происшествия находятся глава МВД Арсен Аваков и руководитель ГСЧС Николай Чечеткин. От них оперативно получаю информацию о ходе спасательных работ и расследовании причин взрыва", - написал Премьер.

Об этом он сообщил в Telegram.

Он сообщил, что дал поручение в понедельник этот вопрос рассмотреть комиссии ТЭБ и ЧС.

Шмыгаль выразил соболезнования семьям погибших. "По предварительным данным, это два человека. Надеюсь, что жертв не станет больше. Наши спасатели прилагают для этого все усилия", - подчеркнул он.

Премьер заверил, что правительство детально изучит причины взрыва и сделает все возможное, чтобы помочь людям, которые пострадали. "По этому вопросу держим связь с мэром Киева Виталием Кличко и Офисом Президента", - отметил он.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Киеве в Дарницком районе столицы по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в одной из частных квартир прогремел взрыв, в результате чего произошел обвал междуэтажных перекрытий.

В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, троих человек деблокировали.

Всего из дома эвакуирован 21 человек.

На месте работает 18 единиц техники, более 100 человек личного состава ГСЧС Украины и КАСС (коммунальной аварийно-спасательной службы.).

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

На месте находятся Киевский городской голова Виталий Кличко, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, секретарь СНБО Алексей Данилов.