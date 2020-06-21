Жительница взорвавшегося дома на Позняках: Запах газа очень чувствовался

Очевидица взрыва дома на Позняках в Киеве рассказала, что запах газа в доме чувствовался еще во вторник. Соответствующее видео опубликовал "Киев сейчас".

"Говорю мужу, я слышу запах газа. Это было во вторник. В среду я позвонила в аварийную, и они сказали, что была утечка. Они поставили шланг. Запах очень чувствовался. Ну, они устранили, а как там дальше было я не знаю", - рассказала женщина.

Как сообщалось ранее, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

По данным полиции, в результате взрыва на Позняках один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва - взрыв или газа, или взрывчатки.

На место происшествия прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что президент Владимир Зеленский проинформирован о взрыве.